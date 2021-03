 Caminhão é engolido após asfalto ceder na Torquato Tapajós

MANAUS – Na tarde desta terça-feira, (9), um caminhão carregado de seixo, afundou em uma das partes da Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas a nossa equipe de reportagem, o asfalto cedeu onde o veículo acabou ficando preso. Com o acidente, a via ficou bastante afetada e o trânsito segue por quilômetros.

Uma equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, está no local para tentar desafogar a via e fazer com quer o trânsito flua. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, (SEMINF), também estão no local.

Texto: Correio da Amazônia