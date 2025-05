Campanha de Vacinação Antirrábica Animal atende comunidades ribeirinhas do rio Negro

Profissionais de saúde da Prefeitura de Manaus promovem a vacinação de cães e gatos contra a raiva em comunidades situadas na calha do rio Negro, na zona rural ribeirinha do município, a partir desta quarta-feira, 7/5. A atividade integra as ações da etapa Rural Fluvial da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2025, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e executada por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand.





Ao todo, as equipes do CCZ Manaus irão visitar 15 localidades na região do rio Negro: Tatu, Jaraqui, Santa Maria, Pagodão, Apuau, Santa Izabel, São Francisco, Aruau, Lindo Amanhecer, Mipindiau, Coração de Maria, Igarapé Açu, Nova Canaã, Cuieiras e Costa do Arara. As atividades na área se estendem até o próximo dia 15, e a estimativa da Semsa é de que 500 cães e gatos sejam imunizados na ação.

O gerente do CCZ Manaus, veterinário Rodrigo Araújo, explica que a região do rio Negro constitui a segunda e última parada da etapa fluvial da vacinação antirrábica da Semsa.

“A primeira fase da ação, de 16 a 24 de abril, ocorreu em 11 comunidades na calha do rio Solimões, onde foram vacinados 612 animais, sendo 405 cães e 207 gatos”, relata.

Rodrigo assinala que a logística de vacinação nas etapas Rural Fluvial e Rural Terrestre é mais desafiadora por abranger áreas remotas ou de difícil acesso, exigindo estratégias específicas para garantir a cobertura vacinal de 100% da população animal.

“A etapa Rural Fluvial é realizada no período de maior elevação no nível dos rios, para facilitar o acesso. As equipes percorrem as comunidades em uma embarcação pequena, tendo as duas unidades fluviais de saúde da Semsa como bases de apoio”, explica o gerente do CCZ, citando a Unidade de Saúde da Família Fluvial (USFF) Dr. Antônio Levino como suporte das atividades na região do Solimões, e a USFF Dr. Ney Lacerda, na área do Negro.

Agenda e metas

Após a etapa Rural Fluvial, conforme Rodrigo Araújo, a agenda da campanha de vacinação antirrábica deste ano continua com a etapa Rural Terrestre, prevista para iniciar no próximo dia 21, seguindo até 19 de julho. As ações nessa fase abrangem comunidades da zona rural situadas em ramais e vicinais das rodovias AM-010 (Manaus-Itacoatiara) e BR-174 (Manaus-Boa Vista).

A mobilização se encerra com a etapa Urbana, prevista para ocorrer no período de 1º de setembro a 29 de novembro, com a vacinação de cães e gatos contra a raiva em visitas domiciliares em todos os bairros da capital, além da vacinação em pontos estratégicos, fixos e temporários.

“A meta de vacinação para 2025 é de 80% da população canina de Manaus, estimada em 253 mil bichos, e 100% da população felina, estimada em 80 mil, totalizando 282.400 animais a serem vacinados”, antecipa o gerente do CCZ Manaus.

Mobilização

A campanha de vacinação antirrábica animal é realizada anualmente pela Semsa, como parte das ações da gestão municipal para controle e erradicação da raiva. No ano passado, a mobilização atingiu mais de 286 mil caninos e felinos imunizados em visitas de casa em casa, em pontos estratégicos temporários e em pontos fixos, incluindo clínicas veterinárias parceiras do CCZ Manaus/Semsa.

Rodrigo assinala que a vacinação de cães e gatos contra a raiva é anual e obrigatória para animais saudáveis, a partir de três meses de vida. A vacina é ofertada gratuitamente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo disponibilizada não somente durante as campanhas antirrábicas anuais e ações eventuais da prefeitura, como também ao longo do ano todo, na sede do CCZ Manaus, na zona Oeste.

“Os tutores que não vacinaram seus cães e gatos durante a campanha do ano passado podem levá-los para serem imunizados no CCZ, sem necessidade de agendamento prévio. O centro fica na avenida Brasil, bairro Compensa, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h”, informa.

A raiva é uma doença infecciosa grave, sem cura, que afeta o sistema nervoso central e pode ser transmitida aos seres humanos pela saliva de animais infectados, por meio de mordedura, principalmente, como também por arranhadura ou lambedura. Em Manaus, não há registro de casos de raiva humana há 40 anos.