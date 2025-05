Parintins recebe primeira edição da caminhada “Sou Mãe Fitness”

Antecedendo as homenagens ao Dia das Mães, a Prefeitura de Parintins, realiza nesta quinta-feira, 8 de maio, de forma gratuita, a caminhada orientada “Sou Mãe Fitness”. A iniciativa busca proporcionar saúde, qualidade de vida e momento de lazer às mães do município.





O evento que reúne alunas do programa “Movimenta Parintins” e a população em geral, inicia às 18h, com concentração e saída da Praça da Liberdade, percorrendo a rua Gomes de Castro (Curral Zeca Xibelão), Avenida Amazonas, Furtado Belém, Herbert de Azevedo, Boulevard 14 de Maio, com chegada na Praça Digital.

“Vamos incentivar todas as iniciativas que promovam qualidade de vida da população. A atividade física é uma das maneiras de cuidar da saúde, então, convidamos as mães de Parintins a participar”, afirma o prefeito Mateus Assayag.

A iniciativa é da professora de Educação Física, Daniele Prestes, responsável pelas atividades na Academia ao Ar Livre da Praça da Liberdade. Ela convida os filhos a incentivarem e levarem suas mães a participarem do evento. “A dinâmica é que os filhos acompanhem às suas mães no percurso e, se possível, que elas tragam algum objeto que represente o seu filho”, convida.

Daniele diz que o objetivo do evento também é divulgar o projeto de atividades das Academias ao Ar Livre. “Queremos que mais pessoas conheçam e participam das nossas atividades que envolve dança, música, atividade física e os aparelhos da própria academia”, ressalta.

As aulas na Academia ao Ar Livre da Praça da Liberdade acontecem de segunda a sexta-feira, nos horários das 17h, para os idosos, e às 18h, para o público em geral, atendendo homens e mulheres.