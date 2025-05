Parceria entre Manaus, Banco Mundial e IFC foca em inovação, bioeconomia e equilíbrio fiscal

Em mais um avanço rumo ao fortalecimento de parcerias internacionais, a Prefeitura de Manaus iniciou uma nova etapa de cooperação com o Banco Mundial e a International Finance Corporation (IFC). Sob a liderança do prefeito David Almeida, o foco está em soluções estruturantes para bioeconomia, sustentabilidade urbana, infraestrutura, equilíbrio fiscal e inovação. A reunião técnica, realizada nesta terça-feira, 6/5, no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico, contou com a presença de representantes das instituições internacionais e secretários municipais.





“Estamos construindo uma nova fase para Manaus, baseada em responsabilidade fiscal, sustentabilidade e inovação. Essa parceria com o Banco Mundial e a IFC é estratégica para transformar a nossa cidade, ampliar investimentos sem endividamento e melhorar a vida da nossa população, com geração de emprego, proteção ambiental e inclusão social”, pontuou o chefe do executivo municipal.

A articulação, que teve início em janeiro deste ano, vem sendo conduzida de forma técnica e estratégica pela Controladoria-Geral do Município (CGM), sob coordenação do controlador-geral Alessandro Moreira, que reiterou o protagonismo de Manaus como capital da maior reserva ambiental do planeta e sua vocação para liderar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável no Brasil.

“Estamos construindo uma parceria robusta, de longo prazo, que combina equilíbrio fiscal com transformação social, gerando emprego, renda e inclusão, sem comprometer a saúde financeira da prefeitura. Nosso objetivo é ampliar a capacidade de investimento de Manaus com responsabilidade, conectando nossas potencialidades à bioeconomia e às inovações que dialogam com a floresta em pé”, destacou Moreira.

Durante a reunião, foram consolidadas diretrizes para a formulação de instrumentos técnicos e legais que viabilizem o apoio financeiro sem endividamento do município, por meio de operações como os DPLs (Development Policy Loans), assistência técnica especializada e parcerias com o setor privado, com a participação ativa da IFC, braço do Banco Mundial voltado ao setor produtivo.

O diretor regional do Banco Mundial para Crescimento Equitativo, Finanças e Instituições na América Latina e Caribe, Óscar Calvo-González, reforçou o compromisso da instituição em apoiar metas que partem da própria gestão municipal.

“Nosso objetivo é apoiar os programas que são das autoridades locais. Trabalhar para melhorar a qualidade dos empregos, aumentar as oportunidades e preservar a riqueza natural de Manaus são prioridades claras. Oferecemos recursos de baixo custo que abrem espaço fiscal para que a cidade continue investindo em suas prioridades”, afirmou.

Já a economista sênior do Banco Mundial, Rong Qian, ressaltou o potencial da bioeconomia como eixo estruturante para a Amazônia e elogiou a iniciativa da prefeitura de integrar inovação e proteção ambiental.

“Manaus tem um ambiente único. Podemos trazer experiências globais bem-sucedidas para o desenvolvimento da bioeconomia e conectar isso a polos de inovação já existentes na cidade. O Banco pode contribuir não só com recursos financeiros, mas com know-how técnico e especialistas internacionais”, declarou.

Apresentações

O encontro também contou com apresentações técnicas sobre propostas prioritárias nas áreas de saneamento, saúde, educação, mobilidade urbana e segurança, todas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Uma nova rodada de reuniões estratégicas e técnicas está prevista para o mês de julho, quando serão validadas as metas e o plano de ação conjunto.

Com essa parceria, a Prefeitura de Manaus avança na construção de uma política pública integrada, com impacto direto na qualidade de vida da população e no protagonismo internacional da capital da Amazônia no enfrentamento das mudanças climáticas e na promoção de um novo modelo econômico sustentável.