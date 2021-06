Campeonato Mundial de Skate Street será transmitido ao vivo no Brasil

A Red Bull TV transmitirá ao vivo, a partir desta sexta-feira (4), todas as emoções do Campeonato Mundial de Skate Street, competição que definirá os atletas da modalidade que estarão no maior evento multiesportivo do mundo.

O público poderá acompanhar os brasileiros Leticia Bufoni, Lucas Rabelo, Felipe Gustavo e outros ícones nacionais e internacionais em ação por meio do link https://win.gs/3pecaqi .

Um dos esportes estreantes em Tóquio, o skate é uma das principais esperanças de medalha ao Brasil, principalmente, na modalidade Street. Na categoria feminina, o País tem três atletas entre as quatro melhores do mundo: Pamela Rosa, líder da classificação, Rayssa Leal, segunda colocada, e Letícia Bufoni, quarta. No meio delas, aparece a japonesa Aori Nishimura.

Entre os homens, a disputa pelas vagas promete ser decidida a cada manobra. Top 5 do planeta, Kelvin Hoefler é o brasileiro que se desgarrou na ponta, enquanto Felipe Gustavo, Giovanni Vianna, Carlos Ribeiro e Lucas Rabelo dependem de cada nota para representar a nação do outro lado do mundo.

As competições com transmissão ao vivo já começam nesta sexta-feira (4), com as semifinais femininas, a partir das 7h (horário de Brasília). No sábado (5), no mesmo horário, é a vez da categoria masculina entrar em ação. O domingo (6) marca a grande definição dos campeões e, principalmente, quem garante a ida para Tóquio. A decisão entre as mulheres começará às 8h30 (horário de Brasília), enquanto os homens mostram as suas habilidades a partir das 10h40 (horário de Brasília).

Programação completa (Horário de Brasília)

Semifinal Feminina – Sexta-feira (4)

Bateria 1: 7h às 8h30

Bateria 2: 9h10 às 10h40

Bateria 3: 11h20 às 12h50

Semifinal Masculina – Sábado (5)

Bateria 1: 7h às 8h30

Bateria 2: 9h10 às 10h40

Bateria 3: 11h20 às 12h50

Finais – Domingo (6)

Feminina: A partir das 8h30

Masculina: A partir das 10h40

Streaming para quem é apaixonado por esportes de ação, a Red Bull TV conta com milhares de horas de conteúdos aos fãs de ciclismo, música, dança, skate, surf, games, automobilismo, entre outros. Basta baixar o aplicativo e aproveitar o mundo de conteúdo na palma da mão ou pela smartv.