Can-Am Maverick X3 desafia trecho de maratona do Sertões 2020

Os participantes do Rally dos Sertões 2020 largaram de Brasília (DF), para a Etapa 2ª do percurso, chamada de Maratona.

Serão 512 quilômetros entre deslocamento e prova especial, chegando em Goiás, na Bolha 2. Nesta manhã de segunda-feira (2), de novembro.

Os UTVs Can-Am Maverick X3 das equipes apoiadas pela marca passaram por revisões gerais para desafiarem os obstáculos de dois dias de provas.

Com previsão de chuva, as condições podem ser diferentes do que o previsto pela organização do Sertões. O trajeto contará com serras, pedras, longas retas na parte inicial, e ainda a travessia de um rio conhecido e temido pelos participantes, o que exige ainda mais de pilotos e dos UTVs.

O piloto estreante, Nelsinho Piquet, que está correndo o Sertões 2020 pela Can-Am Varela Divino Fogão Rally Team, passou o domingo em preparação para o período longo da prova, acompanhando os mecânicos e montando a estratégia da corrida.

“Além de ser um trecho perigoso, não teremos o auxílio dos mecânicos ao final do dia, o que exige ainda mais cuidado e cautela, porque precisamos manter o nosso Maverick X3 inteiro para a prova da terça-feira”, comentou Nelsinho.

Outra novidade nessa etapa 2, é a chegada de mais um integrante na equipe Can-Am Varela Divino Fogão Rally Team, o DJ Alok, que entra em sua primeira participação no Sertões. O piloto se diz animado, embora inexperiente. “Sou café com leite, vim para me divertir e conhecer um Brasil que ainda não conheço”, descreveu Alok em suas boas-vindas.

O grid dos UTVs no Sertões 2020 conta com 56 duplas na categoria UTV, sendo 54 delas competindo com um Can-Am Maverick X3, confirmando sua robustez em provas off-road de alto nível técnico. A Can-Am foi a marca vencedora do Rally dos Sertões nos últimos 7 anos.

O segundo dia de largada no Sertões promete ser ainda mais emocionante. A primeira etapa foi extremamente disputada, com apenas 23 minutos separando a 1ª dupla da 46ª.

Etapa 1

A primeira etapa foi realizada no sábado, 31 de outubro, quando as equipes partiram de Mogi Guaçu (SP) com destino à Brasília (DF), percorrendo quase 600 quilômetros.

O Can-Am Maverick X3 dominou o ranking dos 10 primeiros colocados, ultrapassando os obstáculos dos trechos de serras e lombas das belas paisagens Parque Nacional da Serra da Canastra.

A vantagem de 4 segundos deu a primeira colocação para a dupla Bruno Varela e Gustavo Bortolanza, da Can-Am Monster Energy, que encerrou o primeiro dia na primeira colocação, com 3h48min09seg.

Já a dupla Deni Nascimento e seu navegador Idali Bosse, da Bompack Can-Am, chegaram logo em seguida, com 3h48min13seg.

Para os Sertões 2020, a Can-Am apoia as equipes Bompack Can-Am, Can-Am Monster Energy, Can-Am Varela Divino Fogão Rally Team e MUSA (Mulheres Unidas Sertões Adentro).

Sobre a BRP

A BRP é líder global no segmento de veículos motorizados esportivos, sistemas de propulsão e embarcações construídos em mais de 75 anos de capacidade inventiva e foco intensivo no consumidor.

O portfólio do grupo canadense é formado por produtos e marcas líderes de mercado, o que inclui as motos de neve Ski-Doo e Lynx, as motos aquáticas Sea-Doo, os veículos on-road e off-road Can-Am, os barcos Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer e Savage, e os sistemas de propulsão marítima Evinrude e Rotax, bem como os motores Rotax para karts, motocicletas e aeronaves recreativas.

A BRP apresenta como apoio a sua linha de produtos o suporte completo em peças, acessórios e vestuário, para aprimorar ainda mais a experiência do consumidor.

Com vendas anuais de US$ 6,1 bilhões em mais de 120 países, o grupo conta com força de trabalho global composta por cerca de 12,6 mil pessoas. No Brasil, a empresa possui ampla cobertura nacional com 71 revendedores em todas as regiões, capacitados a proporcionar a melhor experiência aos clientes na venda de veículos, peças, acessórios e serviços.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage e BRP são marcas registradas da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

