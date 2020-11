Candidatos a prefeito participam de debate na Band Amazonas nesta quinta

Dos 11 candidatos à Prefeitura de Manaus, oito confirmaram presença no debate da Band Amazonas. O evento político será realizado nesta quinta-feira (12), a partir das 12h10

A confirmação da participação dos prefeituráveis nesse segundo embate ocorreu ainda no primeiro encontro na emissora, em outubro. Participam deste evento Alfredo Nascimento (PL), Amazonino Mendes (Podemos), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Coronel Menezes (Patriota), David Almeida (Avante) José Ricardo (PT), Marcelo Amil (PCdoB), Romero Reis (Novo) e Ricardo Nicolau (PSD). Esta será mais uma oportunidade para os eleitores conhecerem as propostas de seus candidatos.

Para o diretor-geral da Band Amazonas, Diego Trajano, além da ousadia do novo formato, esse segundo confronto é algo inédito na TV amazonense “Mais uma grande ação que a Band Amazonas inovou neste ano. Fazer dois debates no primeiro turno é quase que inédito no estado. Fizemos o primeiro e vamos fazer outro no último dia possível em que eles podem aparecer na televisão. Esse formato inovador deixa o debate mais dinâmico”, disse Trajano.

A transmissão do debate da Band Amazonas será na TV Aberta (13.1), Net (518) e canais oficiais da emissora na Internet. Facebook: www.facebook.com/bandamazonas Youtube: www.youtube.com/bandamazonas.