Cará é um dos destaques de maio nas feiras da ADS

Produtores das Feiras de Produtos Regionais, realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), já estão vendendo cará, alimento que não pode faltar na mesa dos amazonenses, durante toda a semana. As feiras acontecem de terça a quinta-feira e, também, aos sábados e domingos. O cará está na safra e pode ser encontrado com facilidade de maio a outubro.





O cará é uma iguaria típica da região amazônica, conhecida por sua cor vibrante e sabor único. “O produto é fonte de vitaminas, potássio e complexo B. É uma opção no café da manhã regional dos amazonenses”, elencou a nutricionista Adriane Andrade.

A produtora Francyane de Oliveira, de 25 anos, cultiva o produto há mais de cinco anos na comunidade rural de Manacapuru. Ela relata que o tubérculo está no início da safra e que sua produção vai atender até outubro.

“A gente passou por uma estiagem no ano passado, que nos prejudicou enquanto produtores, mas, mesmo assim, eu vou comercializar o cará até outubro. Com ele em safra, a gente garante mais a nossa renda”, destacou.

A previsão de comercialização até o mês de outubro, segundo a produtora Francyane em sua banca na feira da ADS, é de cinco toneladas. O valor atual do produto é de R$ 13,00 o quilo, mas entre julho e outubro, o preço do cará pode chegar a R$ 4,00 o quilo.

Nas feiras da ADS, é possível encontrar dois tipos do produto: o cará roxo e o cará branco. Francyane fala sobre a diferença dos dois e a preferência dos consumidores. “A diferença entre o roxo e o branca é apenas a cor, o sabor é o mesmo. O cará roxo é o preferido dos consumidores”, salientou.

“Entender o período sazonal de cada produto ajuda a obter melhores resultados. Outro ponto importante é que o período da sazonalidade permite que os agricultores vendam produtos por preços mais baixos, evitando desperdício e beneficiando os consumidores”, explicou o chefe do departamento de negócios agropecuário e pesqueiro da ADS, Haroldo Cunha.

Nesta semana, as edições das Feiras de Produtos Regionais da ADS serão realizadas normalmente em Manaus. Confira a programação.

Calendário

Terça-feira

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Das 14h às 19h

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Das 15h às 19h

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

Das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

Das 5h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Das 5h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 07h às 15h

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

Das 5h às 9h

Domingo

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

Das 6h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 7h às 12h