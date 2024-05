Cinco pessoas foram presas após furtarem produtos de supermercado em Flores

MANAUS | Na noite de terça-feira, (14), cinco pessoas foram presas em um supermercado situado no bairro de Flores, zona Centro-Sul de Manaus.





A quadrilha composta por quatro mulheres e um homem, realizava furtos de vários produtos no supermercado. A equipe de monitoramento da empresa conseguiu ver pelas câmeras o momento em que o bando recolhia os produtos e colocavam em sacolas.

Ao saírem do mercado, os mesmo foram abordados e com eles encontrado toda a materialidade do crime. O caso foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP).

Por Correio da Amazônia