Carol Braz e Luiz Castro movimentam os municípios de Tefé, Coari e Alvarães

A candidata ao Governo do Amazonas, Carol Braz e Luiz Castro, candidato ao Senado Federal, ambos do PDT, movimentaram os municípios de Tefé, Coari e Alvarães na manhã de sexta-feira (2/8).

Carol quer o povo em primeiro lugar. ‘O interior tem esperança de ser priorizado por um governo sensível e competente que coloque as pessoas em primeiro lugar. No meu governo, o interior terá desenvolvimento, emprego e renda’, finaliza.

Já Luiz Castro acredita que o povo merece uma representatividade ética e honesta e de prioridade pro estado no Senado Federal. ‘Estamos no interior, conversando sobre propostas para o Amazonas, incluindo os municípios de Tefé, Alvarães e Coari. É preciso honestidade, ética, prioridade e trabalho de verdade aos nossos amazonenses’, conclui.

Os candidatos embarcaram às 11h30 e iniciaram às 14h, no município de Tefé, as primeiras agendas, sendo recepcionados por apoiadores em uma carreata. Logo após, às 16h, os candidatos se reuniram com a Associação da área do pescado de Tefé, participaram de uma entrevista em uma rádio local e às 17h, conversaram com a Associação Comunidade Agrovilla e a noite dialogaram com o segmento dos servidores administrativos da Educação.

No sábado (03/08) de manhã, os candidatos visitaram comerciantes das lojas, boxes, mercados e feiras do Centro de Tefé. Logo depois, seguiram para o município de Alvarães, onde cumpriram a agenda de duas reuniões comunitárias. Já em Coari, no horário das 16h, foram recepcionados por apoiadores e também seguiram em carreata, participando de entrevistas nas rádios e mídias locais, assim finalizando com reuniões comunitárias no município.