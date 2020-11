Casa Militar repudia ação antiética de blogs e portais que divulgaram Fake News

A Casa Militar do Governo do Amazonas vem a público repudiar veementemente a ação irresponsável e antiética de blogs e portais que divulgaram a notícia falsa de uma suposta prisão do chefe deste órgão, coronel PM Fabiano Bó.

Tal atitude não condiz com o exercício sério e responsável de uma imprensa livre e democrática. Muito pelo contrário, a divulgação de Fake News é crime e seus autores passíveis de severa punição sob forma da lei.

Blogs e portais que tratam a notícia de forma politiqueira, com interesses escusos e sem escrúpulos, ferem o bom jornalismo que deve ser praticado com total isenção e checagem da informação antes da publicação.

Cabe a esta Casa Militar informar que seu chefe não tem pedido de prisão decretado pela Justiça Federal e que está disposto a colaborar com toda e qualquer informação aos órgãos oficiais de fiscalização e controle.