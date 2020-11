Polícia prende homem com mais de 10 kg de drogas em Tefé

AMAZONAS – Militares lotados no 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Tefé (distante 523 quilômetros da capital) prenderam no início da noite de domingo (29), um homem de 23 anos com mais de 10 quilos de drogas no formato de tabletes, escondidos dentro da residência de um suposto homem envolvido com o tráfico de drogas na cidade.

Os policiais do 3º BPM receberam na unidade militar, por volta de 18h, denúncia anônima informando que um homem ligado ao comércio ilícito de drogas teria acabado de chegar à cidade e escondido drogas trazidas com ele no compartimento de um freezer, em uma residência situada na rua 27 do Conjunto Castanheiras.

Ao chegar ao endereço, os policiais avistaram um homem com as características repassadas. Ao notar a chegada dos policiais, ele ainda tentou fugir, porém foi impedido, e a equipe efetuou abordagem.

Após buscas na casa, os militares encontraram em um cômodo uma mochila cor preta, que estava escondida embaixo da cama, contendo 10 tabletes de substâncias entorpecentes com características de supostamente maconha do tipo “skunk”, com peso de 10,995 quilos.

Com o homem também foi encontrada a quantia em dinheiro de R$ 371, e uma motocicleta de características não informadas, cuja procedência ele não soube precisar e que também foi apreendida.

Diante do flagrante, o homem foi detido e apresentado à delegacia de polícia do município para a conclusão dos procedimentos legais.