Casal é executado dentro de carro na Cachoeirinha, distintivo da PC foi encontrado

MANAUS – Raizo Vieira Sarkis, e Raiany Cordeiro Viana, de idades não reveladas, foram assassinados dentro de um veículo Voyagem preto de placa OAB-9093. O fato aconteceu por volta das 17hs, de quinta-feira, (4), na rua Marquês da Silveira, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

Ambos foram assassinados com tiros na cabeça por uma terceira pessoa que estava sentada no banco de trás do veículo. Durante a perícia, foram encontrados um distintivo da Polícia Civil e também uma algema, dentro da bolsa de Raiany. Até o momento familiares não foram reivindicar o corpo.

A polícia acredita em uma possível crime de acerto de contas do tráfico de drogas da área, o que ainda deve ser investigado.

Por Correio da Amazônia