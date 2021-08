Cavalo é sacrificado após sofrer lesão durante prova em Tóquio

Uma situação triste ocorreu no Concurso Completo de Equitação do hipismo no último sábado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após sofrer uma lesão ‘irreparável’ na perna direita, o cavalo Jet Set, do suíço Robin Godel, teve de ser sacrificado. Em nota, a Federação Internacional de Hipismo explixou o acontecido com o animal.

“É com grande tristeza que anunciamos que o cavalo suíço Jet Set, montado por Robin Godel, teve de ser sacrificado depois de ficar extremamente manco no Sea Forest Cross Country Course. Infelizmente, a ultrassonografia revelou uma ruptura irreparável no membro inferior direito, logo acima do casco. Por motivos humanos e com a concordância dos proprietários e do atleta, foi tomada a decisão de sacrificar o cavalo”, trouxe a nota.

O cavalo de 14 anos sofreu a lesão ao passar por um obstáculo aquático da prova e foi avaliado por uma clínica veterinária local, que constatou a ruptura. Nas redes sociais, Robin Godel, proprietário do cavalo, lamentou a morte do animal:

“Em um galope a poucos saltos da chegada, a lesão nos obrigou a deixá-lo ir. Jet era um cavalo extraordinário e mais uma vez estava fazendo uma volta magnífica. Ele partiu para fazer o que mais gosta: galopar e voar sobre os obstáculos”, escreveu o suíço.

It is with great sadness that we announce that the Swiss horse Jet Set, ridden by Robin Godel has had to be euthanised after pulling up extremely lame on the Sea Forest Cross Country Course during the Equestrian Eventing at the Tokyo 2020 Olympic Games on 1 August 2021. pic.twitter.com/B5hUZv2Pux — The FEI (@FEI_Global) August 1, 2021

L!