Caveirão da PM cai em quintal de casa no Morro do Urubu, no Rio

Um caveirão da Polícia Militar caiu, neste sábado (13/3), no quintal de uma casa, na Rua Medeiros, no Morro do Urubu, no bairro de Piedade, na zona norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares trabalham no local para avaliar os danos e retirar o veículo. Não há registro de vítimas.

Os bombeiros foram acionados às 9h48 e, quando chegaram ao local do acidente, viram que o veículo saiu da pista e atingiu uma residência, destruindo parte do muro.

Em nota, a Polícia Militar informa que um veículo blindado do 3ºBPM (Méier/zona norte) era usado para patrulhamento no Morro do Urubu quando tombou em uma das vias íngremes do local. Peritos do Centro de Criminalística da Polícia Militar (CCrim) foram acionados para examinar o local.

