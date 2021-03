Após torneio de futebol, dupla é baleada e outros dois são mortos no Monte das Oliveiras

MANAUS – Marcos Antônio Cardoso Reis, de 20 anos, e Nayandro e Souza Guimarães, de 24 anos, foram brutalmente assassinados na rua Aroeiras, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. O fato aconteceu por volta das 20hs00min, da noite de sexta-feira, (12), após as vítimas terem vencido um torneiro de futebol no bairro Terra Nova.

Segundo informações repassadas pela PM, as vítimas teriam ganhando um torneio de futebol onde a equipe rival era patrocinada por traficantes da área. Após o jogo os jovens se reuniram na rua para conversar, quando homens armados chegaram em dois carros e começaram a atirar contra as vítimas.

Ao todo, quatro pessoas foram baleadas sendo que duas vieram a óbito e outras duas foram socorridos para unidades hospitalares. A polícia está investigando o caso para tentar identificar os assassinos.

Por Correio da Amazônia