Celebração do Dia dos Povos Indígenas destaca ações voltadas ao etnodesenvolvimento

No Dia dos Povos Indígenas, comemorado neste sábado (19/04), A Fundação Estadual dos Povos Indígenas (Fepiam), destaca o crescimento das comunidades originárias a partir de suas raízes culturais, tradições e saberes ancestrais.





A data reforça o compromisso com o etnodesenvolvimento, conceito que impulsiona o progresso das comunidades a partir de seus próprios modos de vida.

Para o diretor-presidente da Fepiam, Nilton Makaxi Hixkaryana, é fundamental valorizar essa potência cultural.“Valorizar a cultura dos povos indígenas é reconhecer a sabedoria ancestral que guia nossos caminhos. Cada passo que damos rumo ao etnodesenvolvimento é também um passo em direção à autonomia”.

+ Crédito Indígena

Uma das iniciativas que impulsionam o desenvolvimento é o programa + Crédito Indígena, lançado pela Fepiam em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

A ação oferece microcrédito com condições especiais, auxiliando os indígenas a investirem em negócios, como produção de artesanato e agricultura familiar.

Com acesso facilitado ao crédito, os povos indígenas do Amazonas podem estruturar atividades econômicas sustentáveis, respeitando seus modos de vida e ampliando as oportunidades dentro das comunidades.

Feito à Mão Indígena

Outra frente de valorização é o projeto Feito à Mão Indígena, que incentiva a produção artesanal como expressão cultural e fonte de renda. Os produtos são confeccionados por artesãos indígenas e ganham visibilidade em feiras e eventos apoiados pela Fundação.

A Fepiam também promove ações como a Rodada de Negócios Indígena, realizada em parceria com o Sebrae Amazonas. O evento conecta empreendedores indígenas a lojistas, redes de comércio e investidores, criando pontes entre tradição e mercado.

Capacitação em parceria com a Ufam

Além das ações de incentivo econômico, a Fepiam firmou parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) para ofertar cursos de capacitação voltados às realidades e necessidades dos povos indígenas. As formações incluem temas como empreendedorismo, gestão de projetos e valorização da cultura tradicional, promovendo o conhecimento técnico aliado aos saberes ancestrais. A iniciativa fortalece a autonomia das comunidades, preparando lideranças indígenas para atuar em diferentes frentes do desenvolvimento sustentável.

As iniciativas reforçam o papel da Fepiam como articuladora de políticas públicas para os povos originários, pautadas na valorização cultural, inclusão econômica e fortalecimento das identidades indígenas no Amazonas.