Centro de Cooperação da Cidade disponibiliza números alternativos para serviços essenciais

Centro de Cooperação da Cidade (CCC), informa que, devido a falhas técnicas complexas registradas na operadora Oi, as linhas telefônicas do Contact Center do CCC estão momentaneamente indisponíveis.





Para garantir a continuidade dos atendimentos à população, foram disponibilizados números alternativos para os principais serviços operados pelo centro. A medida é temporária e tem como objetivo assegurar o registro e o encaminhamento normal dos chamados e solicitações enquanto a operadora trabalha na resolução do problema.

Um chamado já foi aberto junto à operadora, e a equipe técnica da empresa trabalha para restabelecer o serviço o mais breve possível. O CCC reforça que todas as providências estão sendo adotadas para restabelecer a normalidade dos serviços e agradece a compreensão da população.

Os contatos provisórios são:

Guarda Municipal: (92) 98802-3653

Defesa Civil: (92) 98802-3547

Trânsito: (92) 98802-3782/ 98802-4060

Transporte: (92) 98802-3229

Direitos Humanos: (92) 98802-3027