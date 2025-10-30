David Almeida visita fábrica da Moto Honda da Amazônia e destaca relevância da indústria de duas rodas

Foto - Divulgação / Semcom-Prefeito

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, e do deputado federal e presidente do Avante, Luís Tibé (MG), realizou, nesta quarta-feira, 29/10, uma visita institucional à fábrica da Moto Honda da Amazônia, localizada na avenida Buriti, nº 300, Distrito Industrial 1, zona Sul de Manaus.


A agenda reforça a parceria da prefeitura com o setor produtivo e evidencia a importância do Polo Industrial de Manaus (PIM) para a economia local e nacional. A Honda é uma das principais montadoras instaladas na Zona Franca e responde por milhares de empregos diretos e indiretos na cidade.

Foto – Divulgação / Semcom-Prefeito

Durante a visita, os gestores da empresa apresentaram as linhas de produção de motocicletas e detalharam os recentes planos de expansão da companhia, que anunciou investimento de R$ 1,6 bilhão até 2029 para ampliar sua capacidade produtiva em Manaus. A medida permitirá elevar a produção anual para 1,6 milhão de motocicletas, modernizando processos e garantindo competitividade ao Polo.

O prefeito David Almeida destacou a relevância da indústria de duas rodas para a cidade e vivenciou parte da rotina da fábrica, testando uma motocicleta no simulador utilizado na área de controle de qualidade.

Foto – Divulgação / Semcom-Prefeito
A Prefeitura de Manaus segue empenhada em apoiar o setor produtivo com políticas públicas que fortaleçam a Zona Franca, assegurando condições para que novos investimentos cheguem à cidade e mantenham Manaus como referência em inovação, sustentabilidade e geração de oportunidades.

