Cetam abre mais de 15 mil vagas para cursos de qualificação profissional em Manaus

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) oferta 15.240 vagas em cursos de Qualificação Profissional, na modalidade de ensino presencial, para a capital. As inscrições, totalmente on-line, acontecem na segunda-feira (26/02) e terça-feira (27/02).





O diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque, ressalta a valorização dada pelo Governo do Estado à Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e destaca que, por determinação do governador Wilson Lima, a autarquia saltou da oferta de 9 mil vagas em cursos de qualificação profissional em 2023 para os mais de 15 mil neste ano, na capital.

“Dando continuidade ao que o governador nos pediu, para que transforme cada vez mais a vida das pessoas, nós estamos passando de 9 mil vagas disponibilizadas no ano passado para as atuais 15.240 vagas neste edital”, ressaltou.

Ao todo, estão sendo ofertados 139 cursos, distribuídos nas escolas do Cetam e nos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso.

Os cursos são gratuitos e de curta duração e têm o objetivo de proporcionar oportunidade de capacitação e aprimoramento de habilidades para o mercado de trabalho.

Os interessados devem ler o edital para verificar a lista de cursos e todos os detalhes do certame no site: https://www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/.

Cursos novos

A oferta de cursos é ampla e abrange diversas áreas, como estética, indústria, gastronomia, gestão e negócios, saúde e educação e neste edital o Cetam lança cursos inéditos como, Agente de Alimentação Escolar, Arduíno Básico, Gestão de Salão de Beleza e Clínicas de Estética, Mediador Escolar, Técnicas de Manufatura Aditiva e Terapia ABA para o Autismo.