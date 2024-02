Cadáver com marca de tortura é encontrado no Petrópolis

Isaque Ferreira dos Santos, 33 anos, foi violentamente assassinado por agressão física em uma área de mata no bairro de Petrópolis, proximidades do campo do Suplanzão, zona Centro-Sul de Manaus.





De acordo com a polícia, a vítima foi assassinada com golpes de pauladas pelo corpo e perfurações. O cadáver foi encontrado por moradores da área que foram até o local e encontraram a vítima.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia