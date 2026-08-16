CGM de Manaus participa do VI Fórum de Jovens Lideranças Contábeis do Amazonas

A Controladoria-Geral do Município (CGM), participou, neste sábado, 15/8, do VI Fórum de Jovens Lideranças Contábeis do Amazonas, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRCAM) e pela comissão CRCAM Jovem. Representando o prefeito Renato Junior, a controladora-geral do município em exercício, Lucilene Viana, participou da solenidade de abertura e compôs a mesa de honra do evento, realizado no auditório do Manaus Plaza Shopping & Centro de Convenções, na zona Centro-Sul da capital.

Lucilene Viana, ressaltou o papel estratégico da contabilidade e das novas lideranças na construção de uma gestão pública cada vez mais ética, moderna e transparente.





“A participação da Prefeitura de Manaus em um espaço tão relevante quanto o Fórum de Jovens Lideranças Contábeis reafirma a orientação do prefeito Renato Junior em manter o Executivo municipal alinhado com o que há de mais inovador na gestão e no controle de recursos. A contabilidade deixou de ser meramente operacional para se tornar uma ferramenta estratégica de tomada de decisão. Incentivar a formação de novas lideranças éticas e qualificadas é fundamental para blindar o patrimônio público e garantir entregas eficientes para a sociedade”, destacou a gestora da CGM.

A participação da CGM no fórum reforça o compromisso da administração municipal em dialogar com as entidades de classe e incentivar a qualificação contínua dos profissionais que atuam no ecossistema de controle, transparência e finanças públicas.

A presença do Poder Executivo municipal em eventos desse porte demonstra a prioridade dada pela gestão à aproximação com os entes técnico-científico e a administração pública. A troca de experiências com a classe contábil fortalece a implementação de boas práticas de governança, conformidade fiscal e gestão de riscos nos órgãos do município, refletindo diretamente em serviços públicos mais eficientes e transparentes.

Com o tema “Do Operacional ao Estratégico: o Novo Contador”, o evento reuniu palestrantes de renome nacional, acadêmicos e profissionais para debater a modernização da classe contábil, inovação e a formação de novos gestores.