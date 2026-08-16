domingo, 16 de agosto de 2026
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Prefeitura conclui instalação das vigas no Complexo Viário Passarão antes do prazo previsto

Por
Redação 2
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Foto – João Viana / Semcom

Prefeitura de Manaus concluiu, neste sábado (15), um dia antes do prazo previsto, a instalação das 24 vigas da alça viária do Complexo Viário Passarão, na zona Oeste da capital.

As nove últimas vigas foram içadas durante o sábado. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o viaduto já está com 72% de execução.


Paralelamente à instalação das estruturas, equipes trabalham na colocação de pré-lajes e andaimes, na construção das barreiras de contenção e na perfuração das cinco últimas estacas da trincheira.

De acordo com a Prefeitura, o avanço da obra permitirá reduzir as interferências no trânsito da região. O IMMU informou que, após essa etapa, os desvios devem deixar de ser necessários, com intervenções pontuais apenas para a movimentação de máquinas e caminhões.

Foto – João Viana / Semcom

A obra faz parte do Complexo Viário Passarão, que tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e o fluxo de veículos na zona Oeste de Manaus.

Trânsito e transporte

Durante a execução dos serviços, O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou alterações no fluxo de veículos de pequeno porte, com o objetivo de manter a circulação na região e garantir a segurança durante a movimentação das estruturas e dos equipamentos utilizados na obra. Agentes do IMMU permanecem no local para organizar o tráfego e orientar os condutores.

O desvio destinado ao transporte coletivo também foi utilizado por veículos pesados e de grande porte, como forma de organizar a circulação e garantir maior segurança no trecho durante a instalação das vigas.

De acordo com o supervisor de área do IMMU, Fernando Almeida, o avanço da instalação das vigas pode reduzir a necessidade de desvios após a conclusão dessa etapa. “Com a conclusão dessa etapa, não teremos mais necessidade de interferir no trânsito com desvios, podendo ocorrer apenas uma interferência pontual para movimentação de máquinas e caminhões”, explicou.

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