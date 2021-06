Chega a 70 o número de novos brigadistas florestais que atuam no combate as queimadas

O Governo do Amazonas já realizou, de abril a maio deste ano, a formação de 70 brigadistas florestais, para apoiar o combate a focos de queimadas em 2021. A meta inicial é que as atividades de capacitação formem, ao todo, 100 novos brigadistas até o mês de julho, em sete municípios, a fim de reforçar os trabalhos realizados pelas equipes da Operação Tamoiotatá.

A formação de brigadistas é liderada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Defesa Civil do Amazonas e Corpo de Bombeiros, com apoio das prefeituras e das secretarias municipais de meio ambiente. O secretário do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, destaca que o Estado já atingiu 70% da meta total de capacitação.

Os 70 brigadistas já formados vão atuar nos municípios de Lábrea (26 brigadistas), Manicoré (20) e Boca do Acre (24). É o que explica o biólogo e assessor técnico do Núcleo de Educação Ambiental da Sema, Israel Dourado, responsável pelas capacitações.

Novas formações – Os próximos municípios a receberem as formações são: Humaitá, Apuí, Canutama e Boca do Acre. As capacitações têm início no dia 13 de junho e seguem até o dia 30 de julho.