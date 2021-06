Com alta no mercado, novo curso técnico em Farmácia chega a Manaus

As farmácias são consideradas estabelecimentos de saúde no Brasil e, com a pandemia de covid-19, ganharam ainda mais protagonismo. Segundo a consultoria IQVIA, especializada no setor, o mercado cresceu 15,6% em 2020. É nesse cenário que o Centro de Ensino Técnico (Centec) passa a disponibilizar em sua grade o novo curso Técnico em Farmácia, ampliando o horizonte tanto de quem busca uma vaga como de quem precisa de mão de obra especializada no segmento.

“O Centec está sempre atento às necessidades do mercado e pelo aumento expressivo de demanda nas drogarias, o profissional técnico em Farmácia está sendo extremamente requisitado”, afirma Eliana Cassia de Souza, diretora técnica pedagógica da escola. Ela ressalta que as matrículas para o novo curso seguem durante todo o mês de junho, com o início das aulas previsto para 5 de julho.

Segundo o Conselho Federal de Farmácia, existe uma drogaria para cada 3,3 mil habitantes. Além disso, o país está entre os dez maiores consumidores de medicamentos do mundo e no Amazonas o crescimento segue a passos largos, com uma expressiva rede de farmácias, tanto comunitárias como hospitalares e de manipulação.

O técnico farmacêutico pode atuar em todas elas e até em grandes indústrias de cosméticos e medicamentos. O profissional é responsável por auxiliar o farmacêutico e desempenhar funções correlatas à profissão, como: manipular e realizar controle de qualidade de remédios e cosméticos em farmácias de manipulação; ajudar na produção, controle, qualidade e logística dos produtos em indústrias farmacêuticas; controlar estoque; dispensar, distribuir e dosar medicamentos em farmácias hospitalares; dispensar fármacos em drogarias; e atuar nos processos administrativos de empresas ligadas ao ramo farmacêutico.

A categoria não tem um piso salarial definido, mas, segundo a plataforma Vagas, maior site de carreiras do Brasil, a média salarial de um técnico em Farmácia é de R$2,1 mil.

Curso prático

Para quem gosta da área da saúde, o curso técnico em Farmácia é uma boa opção. Isso porque a metodologia aplicada ao ensino é baseada na prática, tornando a formação mais dinâmica e interessante. No Centec, essas aulas ocorrem em laboratórios disponíveis na própria escola.

Dentre os principais módulos específicos estão: Noções de Anatomia e Fisiologia; Introdução aos Estudos Farmacêuticos; Biossegurança; Epidemiologia e Processos Patológicos; Assistência Farmacêutica e Farmacologia. Além disso, o curso também conta com ensino de Língua Portuguesa e Comunicação para o Trabalho; Ética Profissional; Humanização a Atendimento; Psicologia e Competências para o Trabalho e Informática Básica.

O curso Técnico em Farmácia do Centec tem duração de 18 meses e o plano financeiro é baseado em 20 mensalidades iguais, as quais variam de preço a depender do turno escolhido. Estão disponíveis matutino, vespertino e noturno.