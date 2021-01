Chinês fica noivo de boneca sexual “porque ela não pede coisas”

Um chinês de 36 anos anunciou seu noivado com uma boneca hiper-realista de silicone . Xie Tianrong disse que ficou noivo de Mochi, seu brinquedo sexual, no início do mês, em uma cerimônia com a presença de amigos e familiares. De acordo com o homem, Mochi é “especial” porque “não fica pedindo coisas como as namoradas reais”. As informações são do portal Daily Star .

Embora a noiva se trate de uma boneca , o chinês decidiu dar presentes à amada, incluindo um iPhone 12. Tianrong costuma postar vídeos em redes sociais mostrando a vida com Mochi. Em um dos registros, o homem está jogando videogame com a boneca ao lado e com um dos braços em volta dele. Em outro vídeo, o casal é visto em um momento romântico admirando uma miniatura da Torre Eiffel.

Tianrong mora com os pais em Hong Kong, na China , e comprou Mochi em 2019, por cerca de R$ 8.200,00. Segundo o portal, ele limpa a boneca todas as noites com um pano úmido, aplica talco e a senta em uma cadeira confortável enquanto ele dorme.

Por mais que Mochi seja uma boneca sexual, o noivo faz questão de afirmar que não a beijou ou “deflorou”. Ele disse ao site de notícias que teme que a saliva danifique a pele sensível da noiva.

Ainda, o chinês comprou mais de 20 roupas de grifes e 10 pares de sapatos para a boneca. “Nunca tem estresse, é sempre alegria. Ela se concentra em mim e me dá toda a sua atenção”, disse.

