Ciesa oferece pós-graduações com até 70% de desconto no mês da Black Friday

Quais as competências que você precisa desenvolver para se tornar um profissional requisitado no atual mercado de trabalho? Seja qual for o seu pensamento, a resposta sempre vai indicar mais investimento em cursos de qualificação, por isso, a faculdade amazonense Ciesa está oferecendo até 70% de desconto em cursos de pós-graduações.

A instituição, com mais de 30 anos de existência, aposta no olhar para o futuro e oferece especializações flexíveis nos formatos presencial e híbrido, com atividades interativas, certificados reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e cursos divididos por módulos, para garantir as condições ideais para que mais profissionais se desenvolvam e conquistem seu espaço no mercado de trabalho

A boa notícia é que toda essa estrutura está disponível com preço especial a partir do mês de novembro. São dez cursos na área de Direito, 20 na modalidade Master in Business Administration (MBA) e mais 15 especializações em Gestão, Negócios e Liderança. Os descontos chegam até 70% em pós-graduações híbridas e 50% em cursos presenciais, além disso, é possível parcelar o pagamento em até 24 meses.

Com os benefícios, o Ciesa oferece a oportunidade de mais pessoas terem acesso à formação em uma faculdade renomada e viver uma experiência de evolução profissional na retomada da economia pós-pandemia.

Dupla certificação

Para aqueles que dispõem de mais tempo e desejam uma rápida formação, o Ciesa oferece a opção de cursar até duas especializações paralelamente e com desconto. O aluno ganha 35% de desconto na primeira opção do curso escolhido, com mensalidades a partir de R$292,50, e bolsa 100% no segundo curso, conseguindo assim, formação em dois cursos pelo preço de um.

Quem optar pelo formato presencial terá aulas com os professores mais bem avaliados do estado, já aqueles que optarem pelo formato híbrido terão aulas com um corpo docente que inclui também renomados profissionais da Universidade de São Paulo (USP), Pontifícia Universidade Católica (PUC), Universidade Mackenzie, entre outras.

Inscrições

Para garantir vaga em um dos cursos de pós-graduação da instituição basta se inscrever no site www.posciesa.com. Quem preferir, pode se dirigir até a unidade da faculdade Ciesa que fica localizada na avenida Pedro Dias Leme, 203, Flores – ao lado do Carrefour, de 13h às 20h, de segunda a sexta. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo (92) 99122-0767.