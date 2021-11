Governo do Estado inicia oferta de vacina contra a Covid-19 em Caics

Com o objetivo de ampliar a vacinação contra a Covid-19 em Manaus, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), iniciou, nesta quinta-feira (11/11), a oferta do imunizante em três Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caics) na capital. As equipes de saúde estarão nas salas de vacina das três unidades para aplicação, principalmente, de primeira e segunda dose em adolescentes de 12 a 17 anos.

“Estamos disponibilizando vacinas contra a Covid-19 em três Caics localizados em três zonas da cidade. Temos os shoppings centers, em que estaremos vacinando de quinta a domingo. Lembrando também que os postos da prefeitura continuam abertos para vacinar. Estamos com essa nova estratégia, de busca ativa, de levar a vacina mais perto de você”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad.

“Aproveite a oportunidade você que ainda não tomou sua primeira dose. Você que precisa completar sua segunda dose, olhe no seu cartão de vacinação se está atrasado. A única arma que nós temos é a vacina. Covid mata e vacinas salvam vidas”, complementou o gestor.

A ação Vacina Amazonas, coordenada pela SES-AM, acontece, de segunda a sexta-feira, nos Caics Dr. Gilson Moreira, bairro Cidade Nova, zona norte; José Carlos Mestrinho, bairro Alvorada II, zona centro-oeste; e Dr. José Contente, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

A adolescente Mirela Carvalho, de 12 anos, compareceu para consulta de rotina com a pediatra e, após o atendimento médico, recebeu a segunda dose da Pfizer, no Caic Dr. José Contente. “Não doeu, fui forte. Essa dose foi uma esperança, rezei para a minha irmã ir tomar a segunda dose e quero que todos tomem a segunda dose e a terceira”, disse a estudante.

Conforme o secretário, a estratégia é alcançar os adolescentes de 12 a 17 anos e também oportunizar a vacina para os acompanhantes de crianças, que são atendidas nos Caics.

Leiane Pereira, de 23 anos, levou a filha Shayra Luiza, de 7 meses, para consulta e atualização da carteira de vacinação e aproveitou a oferta do imunizante no Caic para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Busca ativa – A diretora do Caic Dr. José Contente, Helione Pontes, explicou que adolescentes e acompanhantes que precisam atualizar o cartão de vacinação são identificados durante a triagem.

“A equipe de enfermagem faz essa busca no salão para ver quem já tomou e quem ainda precisa fazer a dose da vacina. Começamos com o número significativo, média, de 20 atendimentos”, destacou a gestora.

CONFIRA OS CAICS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA VACINAÇÃO

1. Caic Dr. Gilson Moreira: Rua 2, 70, no Conjunto Mundo Novo, bairro Cidade Nova I

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h

2. Caic Dr. José Carlos Mestrinho: Rua 05, 367, bairro Alvorada II

Horário: das 9h às 11h30 e das 12h30 às 16h

3. Caic Dr. José Contente: Avenida Autaz Mirim, 950, bairro Jorge Teixeira. Horário: das 9h às 16h