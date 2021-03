CIF encerra festa clandestina com mais de 200 pessoas, em Manaus

No dia em que o Amazonas completa um ano do primeiro caso de Covid-19, os agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), encerraram uma festa clandestina na Avenida das Torres, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Mais de 200 pessoas estavam reunidas na feijoada, com música ao vivo, na tarde de sábado (13/03). O responsável pelo local foi preso.

O estabelecimento é o Auto Car Torres e foi localizado após uma denúncia anônima, por volta das 17h. Havia muitos carros estacionados nas redondezas e som alto, o que chamou a atenção da vizinhança. Os agentes da CIF estavam em fiscalização nos bares do Centro e se deslocaram imediatamente para atender a denúncia.

O responsável pelo estabelecimento foi encaminhado para a Delegacia-Geral da Polícia Civil, onde funciona uma central de flagrante. Ele irá responder ao art. 268, por infringir determinação do poder público destinada a impedir propagação de doença contagiosa. O procedimento policial será encaminhado à Justiça, que deve estipular pagamento de multa ou prestação de serviços comunitários.

A CIF acontece todos os finais de semana com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos comerciais, verificando se o decreto governamental está sendo cumprido.

Participaram da CIF equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Ouvidoria da SSP-AM, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Defesa Civil do Estado e Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da SSP-AM e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).