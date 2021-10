Cigás realiza intercâmbio tecnológico com companhias de gás do Pará e Maranhão

Representantes das companhias Gás do Pará e Maranhense de Gás (Gasmar) participaram de agenda de intercâmbio tecnológico promovida pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). O objetivo foi captar informações e conhecimento técnico a partir da expertise da concessionária local de distribuição e comercialização de gás natural para subsidiar o desenvolvimento de ações nas respectivas companhias.

Os técnicos da Gás do Pará, que está em processo inicial de operação comercial, e da Gasmar, em estágio mais avançado de investimento em sua rede de distribuição de gás natural, participaram de uma série de atividades. A agenda abrangeu reuniões com membros da direção executiva da Cigás e com gestores das áreas técnicas, de planejamento e do setor administrativo e visitas a campo orientadas por especialistas que integram o corpo técnico da Cigás.

Entre os pontos tratados estão processos de melhoria voltados à gestão de integridade de ativos e de planejamento de manutenção. Também foram apresentados os sistemas de medição, supervisão e telemetria implantados pela Cigás, além de iniciativas de inovação tecnológica, entre as quais o Tachão Inteligente, projeto que conquistou prêmio nacional em 2020.

No âmbito administrativo, foram demonstradas modernas ferramentas de planejamento adotadas com o objetivo de sistematizar as ações estratégicas da Cigás para os próximos anos. O mais recente plano de negócios da Companhia, aprovado no ano passado, prevê investimentos em torno de R$ 200 milhões na expansão da rede de distribuição de gás natural (RDGN) no Amazonas até 2025.

As visitas in loco abrangeram o city gate da Cigás, que fica na Unidade Termelétrica Aparecida, no bairro de mesmo nome (zona sul da cidade). Os técnicos conheceram ainda a infraestrutura de instalação da rede de gás natural voltadas a unidades consumidoras dos segmentos industrial, veicular e comercial.

O gerente de Operações da Gasmar, Gabriel Nascimento, que integrou a comitiva, ressaltou o planejamento e organização de obras da Cigás, principalmente no que se refere à prática de obras limpas e de impacto reduzido na mobilidade urbana; os resultados de manutenção dos ativos, proporcionando confiabilidade; os painéis dinâmicos de indicadores a partir do uso do Power BI e as inovações implantadas.

“Gostamos bastante das inovações que a Cigás já implantou e das ideias que estão desenvolvendo. Nós nos identificamos muito com isso, pois a inovação também está no nosso DNA”, disse.

Nascimento salientou ainda que a agenda na Cigás proporcionou o surgimento de muitas ideias a serem replicadas. “A Cigás já viveu o momento que estamos vivendo agora, e será muito bom ter essa parceria para aprendermos com a experiência da Companhia”, frisou.

O diretor técnico comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, destacou a relevância deste intercâmbio e das parcerias entre as Companhias para o fortalecimento da rede de distribuidoras de gás natural do País como um todo.