Jair, Carlos, Eduardo Bolsonaro mais Wajngarten e Felipe Martins todos devem ser indiciados

247 – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid do Senado deverá pedir em seu relatório final o indiciamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) e do vereador carioca Carlos Bolsonaro – o pai, Jair, fará companhia aos filhos no pedido. Mas não serão apenas os membros do clã que estarão na lista; nela estarão outros líderes bolsonaristas como o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, e o assessor da área internacional Filipe Martins.

Os nomes de Eduardo, Carlos, Fábio e Filipe deverão constar do capítulo relativo à disseminação de fake news, informam as jornalistas Malu Gaspar e Mariana Carneiro em O Globo. Eles estão entre as mais de 30 pessoas que deverão ser alvo do relatório, previsto para ser apresentado no próximo dia 19 e votado no dia seguinte.

O jornalista Marcelo Auler antecipou em 1 de outubro, na reportagem “Carluxo e Filipe Martins: o comando do Gabinete de Ódio”, o crfuzamento das apurações da CPI com o inquérito em curso no STF: “No cruzamento dos dados levantados pela CPI da Pandemia com as informações recebidas do Inquérito (INQ) nº 4781, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar a disseminação de fake news pelas redes sociais, destaca-se o nome do assessor internacional do Palácio do Planalto, Filipe Martins. Ele, junto com o vereador carioca Carlos Bolsonaro, o Carluxo, é apontado como um dos coordenadores do Gabinete do Ódio (GDO) criado na Presidência da República para atacar adversários do presidente Jair Bolsonaro com falsas notícias e mensagens de ódio.”

O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), e a equipe de juristas que assessoram a CPI estão examinado trocas de mensagens dos filhos do presidente que comprovariam o envolvimento com o esquema de divulgação de notícias falsas sobre o coronavírus, vacinação e tratamentos sem eficácia contra a Covid-19.

Fonte: Brasil 247