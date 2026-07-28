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Cinco recém-nascidos são encontrados mortos em residência na França

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Redação 5
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Imagem mostra os selos da polícia francesa afixados à porta de um apartamento - Foto: THIBAUD MORITZ / AFP

A polícia francesa encontrou os corpos de cinco recém-nascidos em caixas de papelão na casa de um casal em Orange, no sudeste da França. O caso será investigado como homicídio, informou a promotoria nesta terça-feira (28).

Os corpos foram descobertos na segunda-feira (27), após a mulher, de 32 anos, dar à luz um bebê saudável em casa no domingo (26) e ser levada ao hospital.


O companheiro, também de 32 anos, disse ter ficado “perturbado” ao descobrir, “mais uma vez, a gestação em estágio avançado”. Segundo ele, ao revistar o apartamento, encontrou o que pareciam ser restos mortais humanos e avisou o hospital, que acionou a promotoria.

De acordo com um médico legista, os restos mortais provavelmente pertencem a cinco recém-nascidos. Novas autópsias serão realizadas, e a mãe ainda não foi ouvida pelos investigadores.

A promotoria informou que o casal tem outros dois filhos, de oito e nove anos. O apartamento foi interditado após a descoberta dos corpos.

Casos semelhantes já ocorreram na França. Em março deste ano, uma mulher foi condenada a 25 anos de prisão pela morte de dois recém-nascidos encontrados no freezer da família. Em 2018, outra recebeu oito anos de prisão por matar cinco bebês, e, em 2015, uma mulher foi condenada a nove anos por matar oito recém-nascidos.

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