Semed mobiliza mais de 38 mil estudantes no 2º Simulado da rede municipal de educação

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, nesta terça-feira, 28/7, o 2º Simulado de 2026 do programa Educa+ Manaus, envolvendo mais de 38 mil estudantes do 4º e 8º anos do ensino fundamental em 370 escolas da rede municipal. A ação integra as estratégias da secretaria para fortalecer a aprendizagem e preparar os alunos para as avaliações externas.

Ao todo, participaram do simulado 23.219 estudantes do 4º ano e 15.378 do 8º ano, distribuídos em 1.352 turmas, sendo 869 turmas do 4º ano e 483 do 8º ano. Para garantir a aplicação das provas, a Semed mobilizou 743 assessores em todas as Divisões Distritais Zonais (DDZs).





Os estudantes responderam a provas elaboradas com foco nas habilidades previstas para as avaliações em larga escala. Cada ano escolar realizou um teste com 50 questões, distribuídas entre 20 itens de Língua Portuguesa, 20 de Matemática e 10 de Ciências da Natureza, permitindo diagnosticar o desempenho dos alunos e orientar o planejamento pedagógico das unidades de ensino.

Para o secretário municipal de Educação, Arone Bentes, essa atividade é muito importante para a rotina pedagógica da secretaria, porque ajuda a aferir a qualidade da educação que estamos promovendo.

“É um instrumento muito útil, tanto para nós, localmente, quanto para projetarmos o cenário nacional que vamos enfrentar com as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que medem o nível da educação básica em Manaus. Para nós, essa avaliação representa um instrumento concreto e seguro para dimensionar os resultados e orientar a construção de novas políticas públicas para a educação”, explica Arone.

A gestora da escola municipal Maria Rufina, Lydiane Brito, destacou que o trabalho de preparação acontece ao longo de todo o ano letivo e envolve toda a comunidade escolar.

“Também estamos nos organizando por meio de simulados internos e das sequências didáticas. As professoras estão focadas nesse resultado, porque, na verdade, o Saeb do ano que vem já começou. Precisamos fazer com que toda a escola entre nesse universo da avaliação externa. Temos toda uma organização, desde o lanche até a execução das provas”, completa a professora.

A estudante do 4º ano da escola municipal Desembargador Cândido Honório, Ana Elisa de Souza Lima, contou que a preparação realizada pelos professores trouxe mais confiança para a realização da avaliação.

“A prova foi muito boa, porque a minha professora fez um aulão junto com a outra turma. Nessas aulas, estudamos tudo o que precisamos para fazer a prova. Agora ela não está tão complicada como era antes”, finaliza a estudante.