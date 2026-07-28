Há 10 anos, Cileide Moussallem sustenta a maior rede de apoio à mulher do Amazonas

Há mais de uma década, a Virada Feminina do Amazonas desenvolve ações voltadas ao acolhimento, à promoção da cidadania e ao fortalecimento da autonomia de mulheres em situação de vulnerabilidade. Liderado pela presidente Cileide Moussallem, o movimento expandiu sua atuação da capital para diversos municípios do interior, consolidando uma rede de apoio baseada no voluntariado e na participação da iniciativa privada.

Um dos diferenciais da instituição é sua atuação independente, sem vinculação político-partidária. Segundo a organização, essa autonomia permite maior agilidade no atendimento às comunidades e flexibilidade para direcionar esforços às regiões onde as demandas sociais são mais urgentes.





A estrutura da Virada Feminina é mantida por recursos próprios de sua presidente e pelo apoio de empresários e parceiros da iniciativa privada. As contribuições viabilizam ações como distribuição de cestas básicas, alimentos, produtos de higiene, atendimento social e atividades voltadas ao fortalecimento da autonomia feminina.

Ao longo de sua trajetória, o movimento ampliou sua presença em Manaus, especialmente nas zonas Norte, Leste e Oeste, onde promove campanhas sociais, atendimentos comunitários, oficinas de capacitação e ações destinadas a mulheres, mães solo e famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as frentes de atuação está o acolhimento de mulheres vítimas de violência, com orientações e encaminhamentos para a rede de proteção e aos órgãos competentes. A instituição também investe na capacitação profissional e no incentivo ao empreendedorismo feminino, oferecendo cursos e treinamentos que buscam ampliar as oportunidades de geração de renda e independência financeira.

As ações da Virada Feminina também alcançam municípios do interior do Amazonas, como Iranduba, Borba, Boa Vista do Ramos, Manacapuru, Barreirinha e Autazes. Neste último, a organização desenvolveu iniciativas voltadas ao acolhimento de mulheres indígenas da etnia Mura, levando assistência e atividades adaptadas à realidade local.

O trabalho realizado pela instituição também ganhou projeção nacional. O lançamento do livro da Virada Feminina, em Brasília, ampliou a visibilidade do projeto e apresentou sua experiência de mobilização social para representantes de diferentes estados.

Para Cileide Moussallem, o fortalecimento das mulheres passa pela união entre sociedade civil, voluntariado e iniciativa privada. Ao longo de mais de dez anos, a presidente tem conduzido um trabalho voltado à promoção da cidadania, da inclusão social e da valorização feminina, buscando oferecer não apenas assistência imediata, mas também oportunidades de desenvolvimento e autonomia.

Com atuação contínua e presença em diferentes regiões do Amazonas, a Virada Feminina segue ampliando sua rede de solidariedade e reafirmando seu compromisso com a promoção da dignidade, da cidadania e do protagonismo feminino.

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Fonte: CM7