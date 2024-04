‘Cinturão Verde econômico-social deveria ser prioridade na cidade de Manaus’, comenta Carlos Almeida

O Cinturão Verde no entorno da capital amazonense deveria ser considerado uma das prioridades para as autoridades municipais do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus. É o que observa o defensor público, Carlos Almeida, em um de seus PodCasts do YouTube.





“O Cinturão Verde é o caminho para o desenvolvimento econômico-social-ambiental de Manaus. Esse foi o grito dos produtores rurais neste fim de semana”, comentou.

Na capital amazonense, a produção agrícola, o turismo rural e proteção ambiental das áreas verdes nas zonas de expansão são atividades econômicas que melhoram a qualidade de vida de uma cidade que cresce desordenadamente. Além disso, é possível gerar emprego e renda no campo.

“A demanda centralizada na área rural começa a ser um bom ponto de partida. Os comunitários querem fazer disso uma carta de socorro às autoridades públicas e entidades. A defensoria já recebe e vamos solicitar providências para que a discussão sobre a política de governança ao Cinturão Verde aconteça”, disse o defensor público, Carlos Almeida Filho.

Ainda de acordo com ele, por meio do Cinturão Verde é possível unir a produção rural, a proteção e preocupação ambiental que deveria existir e o desenvolvimento econômico”, salientou.

Para Carlos Almeida Filho, é necessário consolidar o Cinturão Verde. “Estamos demandando para as melhorias necessárias acontecerem o quanto antes, em prol de toda a cidade”, afirmou.