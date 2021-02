Clima tenso nos Rodoviários pode terminar em paralisação nos próximos dias

O clima continua tenso no meio da categoria dos Rodoviários de Manaus. Os trabalhadores estão a quase 40 dias sem refeição, sem ticket alimentação, vale lanche e cesta básica e, para piorar o clima, as empresas resolveram suspender o plano de saúde da categoria no meio da maior crise sanitária existente na cidade.

Esses fatores, segundo o presidente interino dos Rodoviários, Josenildo Mossoró, pode ser o estopim para uma paralisação do sistema de transportes de passageiros urbanos em Manaus, em grande escala, nos próximos dias.

De acordo com Mossoró, é provável que os motoristas e cobradores tomem a decisão de parar até o final dessa semana. “Está cada dia mais difícil segurar a categoria”, lamenta ele, diante da recusa dos empresários em cumprir as obrigações trabalhistas conquistadas através da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

A diretoria do Sindicato terá uma reunião com o prefeito David Almeida hoje (11), sem hora confirmada, para tratar desse assunto e com o Ministério Público do Trabalho (MPT), amanhã (12). Caso não resolva o problema da falta de alimentação e outros benefícios, a paralisação do sistema é certa.