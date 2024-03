CMM homenageia figuras femininas destacadas com o Prêmio Mulher Cidadã

Em uma cerimônia especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) prestou homenagens a diversas representantes femininas proeminentes com o Prêmio Mulher Cidadã, realizada nesta quinta-feira (07/03). Este prêmio, instituído em 2021 pela Lei nº 2.797, de autoria do vereador Professor Samuel Monteiro, tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho, a história de vida e a contribuição das mulheres para a sociedade.





O vereador Professor Samuel enfatizou a importância da valorização das mulheres em todos os setores da sociedade: “É com muito orgulho que prestamos essa valorização à Mulher Cidadã. Sabemos que as mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço. Devemos valorizar essas mulheres fortes e aguerridas, que sempre se destacaram pelas ações e trabalhos realizados para a sociedade.”

Uma das homenageadas, a jornalista e servidora da Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas (Sefaz), Shirley Assis, compartilhou suas experiências: “Quando ingressei no mercado de trabalho, a presença feminina era reduzida. Ao longo dos anos, as mulheres têm ocupado mais espaços. Este prêmio confere visibilidade para as conquistas das mulheres, estimulando a nova geração a seguir os passos dessas vitoriosas.”

Outra homenageada, a coordenadora de programas e projetos federais da Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas (Seduc), Vera Lúcia Barreto, destacou a importância da educação fiscal: “Esse reconhecimento é fruto do trabalho que desenvolvemos com a pauta da Educação Fiscal. As mulheres são primordiais nessa difusão de conhecimento, liderando os lares e transmitindo valores para os filhos.”

Além disso, mulheres do campo audiovisual, como as jornalistas Cynthia Blink, Anny Margareth e Michele Moraes, também foram homenageadas, destacando a importância do trabalho das mulheres produtoras que atuam no campo.

O Prêmio Mulher Cidadã também reconheceu mulheres que enfrentaram batalhas pessoais, como Livete Brito da Silva, que venceu o câncer. “Estamos aqui agradecendo a vida. Essa homenagem demonstra que não estamos sozinhas e nos dá força para continuarmos lutando”, afirmou Livete.

A cerimônia foi marcada por emocionantes relatos e destacou o papel fundamental das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.