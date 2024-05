Homem que não aceitava fim de relacionamento e rodeava casa de ex-companheira é preso

AMAZONAS | A Polícia Civil de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na segunda feira (06), um homem, 28, por descumprimento de medida protetiva em favor da sua ex-companheira, 39. A prisão ocorreu no município.





De acordo com a delegada Priscilla Orberg, que está respondendo pela DEP de Parintins, a vítima pediu medida protetiva de urgência quando se separou do autor, em janeiro deste ano. Entretanto, o indivíduo não aceitava o fim do relacionamento e o fato de ter sido expulso de casa.

“No domingo (05/05), ele invadiu a casa da mulher e passou a noite lá, se recusando a sair do local. Ela veio à delegacia para comunicar o fato e, de imediato, fomos à casa para prendê-lo”, explicou.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição da Justiça.