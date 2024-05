Píer Turístico do mirante Lúcia Almeida será será inaugurado no dia 9 de junho

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta segunda-feira, 6/5, que o Píer Turístico do mirante Lúcia Almeida, localizado no centro da capital amazonense, será inaugurado no dia 9 de junho. O píer será uma estrutura de atracação de embarcações de pequeno e médio portes, voltado para o trade turístico e de pacotes fluviais no Centro e entorno.





Acompanhado pelo titular do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, David Almeida vistoriou a construção da estrutura e aproveitou para divulgar a data da entrega e o cronograma de finalização da obra.

“A data que definimos é 9 de junho. A primeira ponte, de 75 metros, já vai ser acoplada à base que nós temos lá no centro da cidade, no mirante Lúcia Almeida, até a próxima sexta-feira, 17. A partir dessa implementação, uma será instalada por semana. Então, nós temos aí três semanas para instalar o píer e mais uma semana de preparativos para fazer a inauguração”, afirmou o prefeO atracadouro mede 12 metros por 80 metros, pesando quase 300 toneladas. Além dessa estrutura, o píer tem mais três pontes de ligação, sendo uma de 75 metros (160 toneladas) e outras duas de 60 metros (115 toneladas, cada). Outras duas boias de apoio para a ligação das pontes medem 18 metros x 10 metros e pesam 62 toneladas, cada.

Questionado sobre os benefícios que o novo Píer Turístico irá trazer para Manaus, o prefeito destacou que o espaço irá auxiliar a impulsionar o turismo manauara, uma vez que os turistas irão desfrutar de um lugar preparado para receber as embarcações e ofertar serviços essenciais para o setor.