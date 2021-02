Coari tem até dez dias para construir hospital de campanha e instalar leitos de UTI

Coari (a 368 quilômetros de Manaus) deverá construir um hospital de campanha com cem leitos comuns e nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O prazo é de até dez dias, conforme determinação do Ministério Público do Amazonas que ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP).

No caso de descumprimento dos termos, terá fixo multa diária no valor de R$ 50 mil, com limite máximo de R$ 5 miçhões, a serem suportadas pelo Ente Público Estadual, pelo Secretário de Estado de Saúde e pela Prefeitura Municipal.

A Petição Inicial foi assinada pelos promotores de Justiça Thiago de Melo e Rafael Fonseca, em decorrência do aumento no número de casos e a falta de oxigênio no Hospital Regional de Coari.