Coari tem evento com aglomeração para inaugurar Base Arpão

Líder de casos de coronavírus no interior do Amazonas, Coari (a 368 quilômetros de Manaus) segue com eventos e aglomerações. Nesta semana, por exemplo, a prefeitura inaugurou a base arpão e reuniu uma série de pessoas.

O objetivo da base é inibir a prática de ilícitos e reforçar todas as ações de segurança que a atual administração vem realizando desde 2017. A Base Fluvial Arpão, que vai ficar no rio Solimões, entre os municípios de Coari e Tefé, dará suporte a uma série de operações policiais integradas na região.

Enquanto isso, o município contabiliza 6.740 casos de coronavírus. Ao todo, 97 pessoas morreram na cidade, em decorrência da covid-19, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).