Prefeitura de Autazes vai comprar próteses dentárias por mais de R$ 500 mil

Com mais de 1,1 mil casos de coronavírus e mais de 30 mortes causadas pela covid-19, a Prefeitura de Autazes (a 110 quilômetros de Manaus) vai comprar próteses dentárias que custam mais de R$ 500 mil. Os produtos servirão para cuidados com a saúde bucal dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A empresa que vai fornecer os itens é ASBM Consultório e Serviços Especializados para Construção. Duas mil próteses serão compradas, cada uma custando quase R$ 300.

As próteses são para o programa Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD). Mais de mil pessoas já foram atendidas.