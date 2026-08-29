Com seis títulos em oito festivais, Ericky Nakanome anuncia apoio a Diego e Edwan

O artista e presidente do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, Ericky Nakanome, anunciou, neste sábado, sua adesão à chapa 2 formada por Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira, que disputa a eleição para a presidência do negro de Parintins.

O anúncio ocorreu neste sábado (29) na Comunidade do Parananema, no restaurante da Tia Zizi, espaço que mantém uma relação especial com a história recente do bumbá. Foi no local que o Caprichoso lançou o tema do Festival 2026 e realizou outras ações ao longo do ano, encerrando a temporada com a conquista do campeonato.





O momento reuniu artistas, conselheiros de arte, desenhistas, compositores, amigos e integrantes ligados ao universo azul e branco, que prestigiaram a declaração de apoio de Erick Nakanome à chapa.

A adesão reforça a movimentação nos bastidores da eleição azulada e amplia o grupo de apoiadores de Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira na disputa pela condução do Boi-Bumbá Caprichoso.

A decisão, segundo Ericky, representa uma escolha pela continuidade do trabalho artístico desenvolvido nos últimos festivais e pela liberdade de expressão dentro do bumbá.

“É um momento em que a gente precisa defender e escolher um lado. Eu quis escolher um lado pensando no trabalho que a gente vem fazendo nos últimos festivais, para trabalhar com liberdade, como a arte de fato é, com expressão livre e liberdade de expressão”, afirmou.

Ericky destacou ainda o desejo de contribuir para um Caprichoso cada vez mais forte, ousado e vitorioso. “Hoje eu escolhi acompanhar a chapa do Diego e do Edwan para fazer um Caprichoso ainda mais forte e campeão”, declarou.

Diego Mascarenhas comemorou a chegada de Ericky à chapa e ressaltou a experiência acumulada pelo artista. Segundo ele, Nakanome esteve à frente do Conselho de Arte e participou de oito disputas, conquistando seis títulos.

“A entrada do Ericky traz uma bagagem gigantesca. Ele traz seis títulos dos oito disputados. É uma equipe campeã, uma base consolidada no Boi Caprichoso, que já fez história nos últimos anos e ainda tem muito a contribuir”, afirmou Diego.

Para Edwan Oliveira, a adesão representa o fortalecimento de uma proposta que, segundo ele, conta com o apoio de grande parte dos artistas que atuam no boi. Ele ressaltou que o diálogo com os profissionais da arte tem sido ampliado durante a campanha.

Edwan também afirmou que a chapa tem como compromisso manter no Caprichoso a equipe de artistas responsável por importantes conquistas nos últimos anos.

“Todos nós estamos felizes, queremos te agradecer por ter chegado a esse consenso junto conosco. Eu e Diego temos o compromisso de esse grupo campeão continuar no boi”, destacou.

Artistas reforçam apoio à chapa 2

O compositor Adriano Aguiar também declarou apoio à continuidade do projeto artístico. Para ele, o Conselho de Arte ajudou a manter o Caprichoso na vanguarda, com ousadia e capacidade de resgatar elementos importantes da identidade do boi.

O presidente tricampeão Ray Viana afirmou confiar na experiência de Diego e Edwan e disse acreditar que a união poderá resultar em novas conquistas para o Caprichoso.

A mestranda em comunicação, Ádria Barbosa, Mãe Catirina do azul e branco, destacou a tradição de vanguarda do bumbá e a importância da cultura como instrumento de transformação social. Ela declarou apoio à chapa 2 e defendeu a continuidade de um Caprichoso que valoriza a diversidade, a identidade amazônica e a participação de diferentes expressões culturais.

“Nesse discurso de continuidade eu apoio a chapa 2, porque o Caprichoso não é um boi que se esconde atrás de discurso parado no tempo”, ressaltou.

O compositor Ronaldo Barbosa também manifestou apoio à chapa e ressaltou a importância da arte e da poesia na construção da identidade cultural do Caprichoso.

A adesão de Ericky Nakanome amplia o grupo de artistas que se posiciona ao lado de Diego Mascarenhas e Edwan Oliveira na disputa eleitoral, tendo como principais bandeiras a continuidade do trabalho artístico, a união da equipe e o fortalecimento do Boi Caprichoso.