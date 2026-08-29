Corpo de homem não identificado é encontrado dentro de canoa no rio Solimões, em Tabatinga

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado dentro de uma canoa às margens do rio Solimões, na região da Ponta da Ilha de Sacambú I, em Tabatinga, no interior do Amazonas.

De acordo com as informações preliminares, o corpo foi localizado por jovens pescadores da comunidade indígena de Vera Cruz, no município de São Paulo de Olivença.





Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, a origem ou a comunidade à qual ela pertencia. Também não foi possível confirmar se o homem era indígena Tikuna ou não indígena.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades.

Por Correio da Amazônia