Rua de acesso à avenida das Torres será parcialmente interditada

A Prefeitura de Manaus, informa a interdição temporária da rua Abelardo Barbosa, via que liga a avenida Cosme Ferreira à avenida das Torres, no bairro Coroado, zona Leste da capital. A intervenção será necessária para a execução de obras de expansão da empresa Energisa, no período de 3 a 10 de setembro.

A interdição ocorrerá entre 0h e 5h e não deve afetar os horários de maior fluxo de veículos no local.





Motoristas que trafegam na Cosme Ferreira, no sentido bairro-Centro, e queiram acessar a avenida das Torres devem seguir pela via, passar a rotatória do Coroado em direção à avenida Ephigênio Salles e, em seguida, dobrar à direita na rua Rio Preto para alcançar a avenida das Torres.