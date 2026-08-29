sábado, 29 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Rua de acesso à avenida das Torres será parcialmente interditada

Rua de acesso à avenida das Torres será parcialmente interditada

Por
Redação 5
-
Divulgação/IMMU

A Prefeitura de Manaus, informa a interdição temporária da rua Abelardo Barbosa, via que liga a avenida Cosme Ferreira à avenida das Torres, no bairro Coroado, zona Leste da capital. A intervenção será necessária para a execução de obras de expansão da empresa Energisa, no período de 3 a 10 de setembro.

A interdição ocorrerá entre 0h e 5h e não deve afetar os horários de maior fluxo de veículos no local.


Motoristas que trafegam na Cosme Ferreira, no sentido bairro-Centro, e queiram acessar a avenida das Torres devem seguir pela via, passar a rotatória do Coroado em direção à avenida Ephigênio Salles e, em seguida, dobrar à direita na rua Rio Preto para alcançar a avenida das Torres.

Artigo anteriorINSS amplia lista de doenças que permitem benefício sem 12 contribuições
Próximo artigoCorpo de homem não identificado é encontrado dentro de canoa no rio Solimões, em Tabatinga

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.