Comitê Anti-Corrupção e Conselho Regional de Contabilidade realizarão curso sobre IA nas eleições

O curso sobre Inteligência Artificial – IA para as eleições municipais 2024 foi confirmado no dia 20 de abril, às 9h, na moderna sede do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas – CRC/AM, pela Coordenação do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção – CACC. O evento de informação sobre a IA tem a chancela da direção do CRC e será ministrado pelo professor de Direito e presidente da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados no Amazonas – OAB AM, advogado Aldo Evangelista.





O curso sobre o uso e suas consequências da Inteligência Artificial na propaganda eleitoral deste ano, surge em consequência do interesse de profissionais das mais diversas categorias de trabalho e autônomos. Em resposta a este cenário, o Conselho Regional de Contabilidade – CRC/AM e as demais entidades da sociedade civil organizaram o curso após tratativas com a direção da Comissão de Direito Digital da OAB/AM.

O curso disponibilizará 50 vagas e tem como público-alvo os profissionais jornalistas, contadores, advogados, economistas, administradores, dirigentes partidários e militantes sociais.

Comitê

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção é formado pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/AM, Arquidiocese de Manaus, Conselhos Regionais de Profissionais de Administração, Economia e Contabilidade, Sindicato dos Jornalistas e Sindicato dos Fazendários do Amazonas.