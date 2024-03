Seinfra avança com obra de recuperação de erosão na orla de São Sebastião do Uatumã

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), avançou com a obra de recuperação de erosão, situada na orla da sede do município de São Sebastião do Uatumã (distante 247 quilômetros de Manaus).





Com investimento de R$ 4,7 milhões, a obra já alcançou 44,25% de avanço e contempla a construção de um muro de contenção com sete metros de altura e 248 metros de extensão, localizado na parte externa da orla; a construção de 41 contrafortes para a proteção e sustentação do muro; e drenagem com manta geotêxtil entre o novo muro e o muro de contenção já existente.

Além disso, também será executada a construção de calçamento em concreto e a implantação de guarda-corpo, com tubos de aço, em toda a extensão do muro, para garantir a segurança dos pedestres frequentadores do espaço.

Nesta etapa, estão em andamento os serviços de construção da armação e concretagem da cortina do muro e aterro da parte interna do paredão. Entre os serviços já concluídos estão os de escavação; implantação de rachão, que são pedras para suporte na fundação do muro; armação e concretagem da base do muro.

De acordo com o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, com o desbarrancamento de terras nas orlas das cidades amazonenses, fenômeno comum na região amazônica, é preciso reforçar ainda mais a infraestrutura desses espaços.

“Obras como as de recuperação de erosão, são fundamentais para reforçar a infraestrutura e proporcionar mais segurança à população. Mais do que uma responsabilidade, é um compromisso com todos os amazonenses”, reforçou o secretário.

Situado na calha do Baixo Amazonas, o município de São Sebastião do Uatumã conta com uma população de 11.670 habitantes, segundo dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao Censo de 2022.