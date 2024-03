Homem é executado com vários tiros em plena luz do dia na Cidade de Deus

Moradores do bairro Cidade de Deus, rua São Carlos ||, zona Norte de Manaus, viveram momentos de terror na tarde desta sexta-feira, (22), após um homem te sido assassinado na via.





Moradores relataram que ouviram diversos disparos de arma de fogo na rua e ao saírem se depararam com um homem jogado ao chão totalmente ensanguentado e com perfurações na cabeça.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), foi acionado para o local e constatou o óbito. O crime tem suposta ligação com o tráfico. A vítima não seria morador do local. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia