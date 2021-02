Como a tecnologia está transformando carreiras de motoristas pelas estradas brasileiras

Por Rodolfo Milone

A utilização de ferramentas tecnológicas na gestão de pessoas tem se tornado uma grande aliada das empresas, colaborando para o desenvolvimento de equipes e aumento de produtividade. Segundo o relatório The Future of Jobs divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, 40% das principais habilidades que são exigidas atualmente dos profissionais no mercado de trabalho vão mudar em até cinco anos. Entre as dez principais a ser desenvolvidas até 2025 estão pensamento analítico e inovação, aprendizado ativo (que engloba atividades de lifelong learning), resolução de problemas complexos e pensamento crítico e análise.

Mesmo antes do contexto atual, divisor de águas no que diz respeito ao uso dessas soluções, algumas companhias já enxergavam esse tipo de alternativa como fundamental. É o caso da Lwart Soluções Ambientais, que têm recorrido à tecnologia para capacitar cerca de 400 funcionários responsáveis pela coleta, negociação e rerrefino do óleo lubrificante usado. A desenvolvedora da plataforma tecnológica de aprendizagem é a Scaffold Education, um ator que tem contribuído para a potencialização de resultados das organizações por meio do desenvolvimento e capacitação de pessoas.

Através da ferramenta da Scaffold, os colaboradores da Lwart Soluções Ambientais que conduzem caminhões por rotas entre os 18 centros de coleta da empresa espalhados pelo país, têm acesso a conteúdos sobre legislação, meio ambiente, saúde, economia e segurança. “Nós percebemos que tínhamos dificuldade em capacitar os nossos motoristas coletores, que trabalham em locais distintos no Brasil. A função deles engloba procedimentos de coleta, negociação com clientes e conhecimento de impactos ambientais. Não é apenas um treinamento técnico, mas a reprodução de como fazer a atividade dentro dos nossos valores, linguagem e cultura. Não teríamos como contratar terceiros para fazer isto, o conhecimento estava dentro da empresa”, explica Laura Camara, gerente de RH, Comunicação e Marketing Institucional da Lwart Soluções Ambientais e diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos SP.

Sara Hughes, CEO da Scaffold Education, reitera que a utilização de ferramentas digitais contribui para o aumento da aprendizagem de equipes corporativas e, mais do que isso, é possível fazê-lo com foco exclusivo em cada colaborador. “A plataforma permite que o processo de treinamento se adapte às necessidades de cada funcionário, já que é possível seguir trilhas individuais de aprendizado. Cada pessoa tem um histórico e um ritmo próprio para absorver informações”, explica.

O acesso dos mais de 310 motoristas de coleta aos conteúdos ocorre por meio de celular, plataforma onde acessam a sua trilha de aprendizagem, passando por diversos conteúdos. Como integração a empresa, direção econômica, legislação ambiental, negociação com clientes, o processo de rerrefino do óleo lubrificante usado, dentre outros conteúdos. “Estes profissionais conseguem visualizar o impacto do seu trabalho no resultado da empresa e no meio ambiente . Com isso, temos colaboradores mais preparados para o desempenho da sua função e com o sentido de pertencimento melhor”, acrescenta Laura Camara.

Desde o início da parceria, já foram disponibilizadas 93 aulas, assistidas mais de 11.690 vezes. Dentre os conteúdos aplicados para os colaboradores estão: Integração a empresa com conteúdo de benefícios a funcionário e dependentes, Direção Econômica (modelo Auto Esporte), Excelência no Atendimento, com aulas em história em quadrinhos, Game de Excelência no Atendimento, Código de Conduta da Coleta, Atendimento Básico ao Telefone, e Meio Ambiente, que conta com uma avaliação gamificada e feedback imediato.

Desafios em 2021

Para este ano, a Scaffold está desenvolvendo novos conteúdos para a Lwart Soluções Ambientais, como uma trilha completa de procedimentos de coleta que contará com 25 aulas individuais, divididas em três tópicos. A companhia quer falar, ainda, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Código de Conduta, e apresentar livros de autoconhecimento, visando a saúde mental.