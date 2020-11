Complexo sustentável com seis edifícios será construído em Santos

SÃO PAULO – O Instituto Elos tem um projeto ousado e inovador para sua nova sede, localizada entre as cidades de São Vicente e Santos – SP, que traz elementos para posicioná-la como referência na arquitetura contemporânea.

O terreno, que fica no Morro da Nova Cintra, de 18.000 m², vai receber um centro internacional de educação socioambiental capaz de atender, ao mesmo tempo, até 250 pessoas.

Serão seis edificações construídas com as mais avançadas premissas de sustentabilidade, gerando baixo impacto ambiental e colaborando com a multiplicação do trabalho realizado pela ONG.

Para Rodrigo Rubido, co-fundador do Instituto Elos, a sede será a oportunidade de ampliar a atuação da entidade que desde 2000 já impactou mais de 180 comunidades no Brasil e possui prêmios de transparência, liderança e metodologia de diversas instituições.

“Sempre sonhamos em ter um espaço que por si só fosse educador, que pudesse representar um modelo de desenvolvimento sustentável e de integração com a natureza. No Elos, sempre buscamos educar pelo exemplo e é esse o objetivo desse projeto, ser um exemplo para o Brasil e para o mundo”, conta.

A concepção inicial ficou a cargo da própria equipe do Instituto, que realizou um amplo processo participativo para desenvolvimento do espaço. O escritório Ânima Arquitetura e Planejamento, de propriedade do mesmo grupo de fundadores do Elos, assumiu a tarefa de transformar os sonhos em uma primeira ideia de arquitetura e no projeto legal.

Para isso, contaram com a colaboração dos arquitetos André Mafra e Sacha Sinkovich; recebendo também a contribuição da arquiteta Leiko Motomura, responsável pelos os primeiros estudos de conforto térmico.

Do auditório ao alojamento, os espaços foram pensados para a realização de eventos e para a hospedagem de até 100 pessoas durante os processos imersivos de formação de lideranças promovidos pelo Instituto Elos.

A complexidade e a beleza do desafio contribuíram para atrair ao projeto um grupo de parceiros especializados em diferentes áreas de conhecimento e que já desenvolvem trabalhos alinhados à sustentabilidade. AMATA (estrutura), Andrade Morettin (arquitetura), Arquimedes Costa Engenharia Estrutural (cálculo estrutural), CTE (sustentabilidade), Geasa (saneamento ambiental), Licuri (paisagismo), Maccaferri (contenções), MG&A (fundações), SAO (saneamento integrado) e Yottawatt (energias renováveis) estão envolvidos com a proposta de reduzir custos, consumo de energia, de água, otimizar recursos e melhorar a produtividade.

Construídos em madeira engenheirada, material que gera uma obra limpa, e destacados do solo para melhorar as condições de drenagem, os prédios serão conectados por uma passarela que permite total acessibilidade.

A taxa de ocupação do terreno será de apenas 5%, visando o restauro e a preservação da biodiversidade nativa, uma vez que se encontra na Zona de Preservação Paisagística de Mata Atlântica.

As estratégias de sustentabilidade incluem ainda produção de alimentos orgânicos, sistema de compostagem, jardins de chuva, arquitetura bioclimática, como: sombreamento das envoltórias, ventilação cruzada e isolamento térmico.

A legislação da área onde ocorrerá a instalação da sede permite somente construções desmontáveis, por isso, a escolha da madeira engenheirada foi assertiva. “Trata-se de um método construtivo pré-industrializado, que tem como base o pinus, uma matéria-prima renovável e que estoca o carbono.

A madeira engenheirada é altamente resistente e tecnológica, permitindo edifícios multipavimentos”, explica Ana Belizário, gerente de projetos e novos negócios da AMATA – empresa responsável pelo plano executivo da obra.

Para o arquiteto Vinicius Andrade do escritório Andrade e Morettin, o projeto para o instituto Elos representa uma oportunidade valiosa para a elaboração de uma arquitetura consciente, comprometida com nossa sociedade e com o meio ambiente. “O projeto acomoda as atividades do Instituto Elos observando as melhores técnicas disponíveis, ao mesmo tempo em que busca criar identidade capaz de representar os valores do instituto”, relata.